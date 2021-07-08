В Ливане разбился учебный самолет

Небольшой учебно-тренировочный самолет разбился в четверг в Ливане, в районе города Госта, в 10 км к северу от Бейрута. Об этом сообщает телеканал "Ливан 24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На борту самолета находились пилот и два пассажира - мужчина и женщина. По данным телеканала, все они погибли.

Воздушное судно, по предварительным данным, врезалось в гору.