В Ливане разбился учебный самолет
Небольшой учебно-тренировочный самолет разбился в четверг в Ливане, в районе города Госта, в 10 км к северу от Бейрута. Об этом сообщает телеканал "Ливан 24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На борту самолета находились пилот и два пассажира - мужчина и женщина. По данным телеканала, все они погибли.
Воздушное судно, по предварительным данным, врезалось в гору.
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