Саудовская Аравия c 1 августа разрешит въезд туристам, сделавшим прививки от коронавируса

Саудовская Аравия с первого августа вновь разрешит посещать страну владельцам туристических виз при наличии у них двух прививок от коронавируса любой из одобренных в королевстве вакцин. Об этом вечером в четверг сообщило министерство туризма страны на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 августа 2021 года снимается ограничение на въезд в королевство для носителей туристических виз, которые прошли вакцинацию [от коронавируса]. Им не нужно будет проходить обязательный карантин при предъявлении свидетельства об иммунизации", - указано в заявлении. В нем также отмечается, что за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

К настоящему моменту власти страны одобрили четыре препарата против коронавируса для применения на территории королевства, а именно вакцины производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.