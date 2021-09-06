Останки Муаммара Каддафи передадут его племени в Сирте через 10 лет после убийства

Останки бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи, зверски убитого повстанцами в октябре 2011 года в разгар революции в Ливии, будут переданы его племени для перезахоронения. Об этом сообщил в понедельник телеканал AlHadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ливийских источников, между видными представителями города Мисурата и старейшинами племен аль-каддафа и аль-муджабар достигнута договоренность о передаче останков Муаммара Каддафи, его сына Муатассима, а также соратника ливийского руководителя, возглавлявшего при нем министерство обороны, Абу Бакра Юниса Джабера.

Несмотря на то, что с момента убийства Каддафи прошло почти 10 лет, местонахождение его могилы до сих пор остается тайной, доступной лишь узкому кругу людей, принимавших непосредственное участие в погребении полковника и поклявшихся на Коране сохранить все в секрете. Однако несколько дней назад один из лидеров ополченцев Салах Бади заявил о готовности обнародовать место захоронения Каддафи, особенно на фоне призывов сторонников свергнутого режима передать останки Каддафи, его сына и его соратника их племенам в качестве, как они считают, предпосылки к внутриливийскому примирению.