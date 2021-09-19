Катарский самолет эвакуировал из Афганистана 28 американцев

Арабские страны 19 сентября 2021 02:15 (UTC+04:00)
Катарский самолет эвакуировал из Афганистана 28 американцев

Самолет авиакомпании Qatar Airways эвакуировал из столицы Афганистана 28 американцев и семь обладателей вида на жительство в США. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Кабула вчера [в пятницу] с 28 гражданами США и семью законными обладателями вида на жительство [в США] на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают координировать эти рейсы с нами", - заявил дипломат.

Он отметил помощь в эвакуации со стороны движения "Талибан". "Международное сообщество приветствует сотрудничество со стороны талибов по этим полетам, и мы будем продолжать наше взаимодействие с тем, чтобы американские граждане и афганцы пользовались полной свободой передвижения", - заключил Прайс.

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