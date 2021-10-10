Не менее четырех человек убиты при взрыве в Йемене (Обновлено)

По меньшей мере четыре человека убиты при взрыве, прогремевшем в воскресенье в городе Аден, расположенном на юге Йемена. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заминированный автомобиль был подорван в районе Эт-Тавахи в центре Адена. По данным телеканала, взрыв был направлен на кортеж автомобилей, в которых находились представители властей Адена.

Как уточняет телеканал Al Arabiya, целью взрыва был находившийся в одной из машин глава администрации Адена. Кроме главы Адена, в кортеже был министр сельского хозяйства Йемена. Ни глава города, ни министр в результате взрыва не пострадали.

13:56 (GMT+4) Заминированный автомобиль был подорван в воскресенье в одном из центральных районов йеменского города Аден, расположенного на юге страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", в результате взрыва имеются убитые и раненые.

Как сообщает телеканал, взрыв был направлен на кортеж автомобилей, в которых находились представители властей Адена.

Телеканал "Аль-Арабия" уточняет, что целью взрыва был находившийся в одной из машин глава администрации Адена.