Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена
В результате взрыва заминированного автомобиля у входа в международный аэропорт в Адене на юго-западе Йемена в субботу погибло 12 человек. Об этом сообщает Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Заминированный автомобиль взорвался на въезде у контрольно-пропускного пункта рядом с отелем, ведущим в аэропорт.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
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