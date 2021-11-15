В Ираке обнаружили развалины храма шумерского правителя времен XXII века до н. э.

Группа британских археологов в ходе раскопок в провинции Ди-Кар на юго-востоке Ирака обнаружила развалины храма шумерского энси (царя) Гудеа, правившего городом-государством Лагаш в 2142-2122 годах до н. э. Об этом сообщил в понедельник иракский телеканал Al Sumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Британская экспедиция проводила раскопки на геологоразведочных месторождениях в районе Телло, неподалеку от города Эн-Насирия. Помимо развалин храма одного из самых известных шумерских правителей Гудеа, здесь обнаружены порядка 800 артефактов, относящихся к разным историческим эпохам, в частности к первой (2500-2312 годы до н. э.) и второй (2136-2109 годы до н. э.) династиям Лагаша и к третьей династии Ура (2111-2003 годы до н. э.)", - рассказал гендиректор департамента исследований и раскопок арабской республики Али Шалгам.

Как уточняется, основные находки представляют собой кукол, глиняные горшки, украшения и многочисленные глиняные фигурки, относящиеся к шумеро-аккадской цивилизации, считающейся одной из древнейших в мире.

Параллельно с этим, по словам Шалгама, сотрудники Британского музея проводят раскопки неподалеку от города Эр-Рафаи, где ведут поиски артефактов времен первых столетий существования ислама, то есть относящихся к Омейядскому (661-750 годы н. э.) и Аббасидскому (750-1258 годы н. э.) халифатам.

Территория провинции Ди-Кар считается центром цивилизации шумеров, здесь находятся руины древнейших городов-государств, таких как Ур, Эриду, Лагаш, Ларса, Гирсу, Умма и Бад-Тибира.