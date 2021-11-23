Ливан надеется вскоре завершить переговоры по демаркации морской границы с Израилем
Бейрут рассчитывает выйти до конца года на некие решения в рамках переговоров по демаркации морской границы с Израилем. Об этом заявил во вторник глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на лекции в Дипломатической академии МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Море и его богатства должны действительно делиться всеми заинтересованными сторонами. Мы гибки в этом [вопросе] и надеемся, что в скором времени, до конца года, он разрешится некой картой или какими-нибудь предложениями. Мы посмотрим, что мы можем сделать", - сказал он.
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