В Ливане началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса

Власти Ливана проводят в выходные дни кампанию по массовой вакцинации от коронавируса, в ходе которой граждане смогут привиться препаратом от Pfizer. Об этом сообщили ТАСС в субботу в межведомственном штабе по борьбе с пандемией, передает Trend.

К кампании подключились 26 медучреждений по всему Ливану и три мобильных прививочных центра. "Вакцинация проводится с 08:00 до 15:00 для всех желающих в возрастной группе 12 лет и старше", - уточнили в штабе.

Ранее глава национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри заявил, что правительство не собирается вводить в стране локдаун на период рождественских и новогодних праздников. В связи с угрозой четвертой волны эпидемии власти, по словам Бизри, форсируют процесс вакцинации, чтобы достигнуть коллективного иммунитета. Глава комитета сообщил, что в Ливане ожидают поступления в ближайшие дни 1 млн доз препарата Pfizer по соглашению с Международным валютным фондом, такое же количество предоставит Франция. Кроме того, ожидается поступление в качестве гуманитарной помощи 330 тыс. доз препарата Johnson & Johnson и 280 тыс. доз вакцины Moderna.

С 10 января 2022 года, согласно решению межведомственного штаба по борьбе с пандемией, граждане, работающие в правительственных ведомствах и муниципальных органах, обязаны иметь сертификат о двух сделанных прививках от коронавируса. Без документа о вакцинации они не смогут присутствовать на рабочих местах. Это распоряжение касается также сотрудников силовых структур, работников сферы здравоохранения, образования, туризма и транспорта. По сведениям Минздрава, две прививки от коронавируса сделали к текущему моменту 33,4% граждан Ливана, одну - 39%.