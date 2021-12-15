ОАЭ могут отказаться от сделки по покупке истребителей у США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут выйти из сделки по приобретению у США вооружений на $23 млрд из-за выдвигаемых американской стороной требований к Абу-Даби дистанцироваться от КНР. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты оказывают давление на ОАЭ, вынуждая их в течение четырех лет избавиться от оборудования и технологий китайской компании Huawei Technologies, используемых в информационных сетях страны. Абу-Даби, согласно источникам агентства, настаивает на более длительном периоде отказа от китайской продукции и на предоставлении в качестве альтернативы технологий одной из южнокорейских компаний.

Как уточняют источники The Wall Street Journal, руководство эмиратов считает выдвигаемые США условия чересчур обременительными. В связи с этим представители властей в Абу-Даби направили руководству США письмо, в котором содержится угроза выхода ОАЭ из соглашения в случае сохранения требований американской стороны.

Источники издания подтвердили факт получения письма американской администрацией. При этом издание не исключает, что сделка сорвана не будет и речь может идти о стратегическом ходе Абу-Даби в преддверии визита делегации ОАЭ в США для переговоров в Пентагоне, намеченных на среду.

В конце прошлого года при президентстве Дональда Трампа Госдепартамент уведомил Конгресс США о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд. Как отмечала газета The Hill, о сделке было объявлено после соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

В январе газета The Wall Street Journal сообщила, что новая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом приостановила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы "провести оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов", которые были одобрены при Трампе. Как отмечали источники газеты, Вашингтон хотел удостовериться в том, что американские вооружения не будут применены в Йемене.