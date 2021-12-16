Аравийская коалиция заявила об уничтожении двух ракет, запущенных в направлении саудовского города

Арабские страны 16 декабря 2021 02:34 (UTC+04:00)
Аравийская коалиция заявила об уничтожении двух ракет, запущенных в направлении саудовского города

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили в среду две баллистические ракеты, запущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в направлении саудовского города Абха на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запуск ракет осуществлялся из аэропорта столицы Йемена - города Сана. О возможном ущербе или пострадавших на земле информации не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.

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