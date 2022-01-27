Саудовская Аравия планирует возобновить авиарейсы в Таиланд после 30 лет перерыва

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии - компания Saudi Arabian Airlines - объявил о намерении возобновить прямые рейсы в Таиланд в мае. Об этом сообщило в четверг издание Saudi Gazette, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Количество регулярных рейсов в неделю пока неизвестно. По словам директора Управления гражданской авиации Таиланда Суттипонга Конгпула, Saudi Arabian Airlines еще не подала официальную заявку на расписание полетов. "Судя по объявленному авиакомпанией расписанию, полеты начнутся в мае 2022 года, это считается временем летнего расписания полетов, на которое Управление гражданской авиации Таиланда выделило рейсы. Однако мы все еще находим несколько свободных слотов. Если Saudi Airlines начнет процесс запроса на полеты, я считаю, что она сможет летать в указанный период", - сказал Суттипонг.

Авиасообщение Саудовской Аравии с Таиландом было прервано около 30 лет назад из-за понижения статуса дипломатических отношений между странами. В 1989 году тайский уборщик, работавший во дворце саудовского принца, похитил драгоценности на сумму около $20 млн, а спустя год в течение одной ночи в Таиланде были убиты трое саудовских дипломатов.

25 января 2022 года премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча прибыл в Саудовскую Аравию по приглашению наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, что стало первым за более чем 30 лет официальным визитом такого уровня. 26 января наследный принц и премьер договорились в ближайшем будущем назначить послов в столицах двух стран и полностью нормализовать дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Таиландом.