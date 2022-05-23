В Ираке более 2 тыс. человек пострадали из-за песчаной бури

Более 2 тыс. человек пострадали в Ираке в результате обрушившейся на страну сильнейшей песчаной бури. Такие данные привел в понедельник телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, у пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием и признаки удушья.

Ранее в понедельник сообщалось о более 300 иракцах, обратившихся за медицинской помощью только в Кербеле и Эн-Наджафе.

Пылевой фронт достиг большинства районов Ирака вечером в воскресенье. Как сообщала метеорологическая служба страны, плохие погодные условия будут сохраняться в течение 48 часов. Между тем некоторое время назад она информировала о том, что пыль начнет рассеиваться уже к вечеру понедельника. Еще накануне власти объявили понедельник нерабочим днем во всех госучреждениях, кроме тех, которые связаны со здравоохранением, силами безопасности, экстренными и коммунальными службами. Вновь отменены экзамены в ряде учебных заведений, закрыты биржи.

С апреля Ирак несколько раз накрывали песчаные бури, которые уже приводили к временному закрытию аэропортов, доставляя немало проблем простым жителям, профильным министерствам и коммунальным службам. Участившуюся в последнее время периодичность, с которой регион накрывают мощные пылевые потоки, ряд экспертов объясняет климатическими изменениями, а также нерациональным использованием земельных и водных ресурсов. Ровно неделю назад из-за непогоды временно приостановили свою работу крупнейшие аэропорты и морские порты Ирака и Кувейта. От проблем с дыханием пострадали тысячи иракцев, а в Сирии буря привела к гибели по меньшей мере десяти человек.