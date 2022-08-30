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Президент Ирака назвал проведение новых выборов в парламент выходом из кризиса

Арабские страны Материалы 30 августа 2022 21:55 (UTC +04:00)
Президент Ирака назвал проведение новых выборов в парламент выходом из кризиса

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Проведение досрочных выборов в Совет представителей (парламент) Ирака станет выходом из сложившегося в стране политического кризиса. Об этом заявил во вторник иракский президент Бархам Салех, выступление которого транслировалось по национальному телевидению, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Проведение досрочных парламентских выборов в соответствии с национальными интересами является выходом из кризиса в стране", - указал президент. По его словам, то, что сейчас происходит в Ираке, - это "глубокий политический кризис, связанный с системой управления и ее бессилием изменить ситуацию".

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