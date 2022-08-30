Президент Ирака назвал проведение новых выборов в парламент выходом из кризиса

Проведение досрочных выборов в Совет представителей (парламент) Ирака станет выходом из сложившегося в стране политического кризиса. Об этом заявил во вторник иракский президент Бархам Салех, выступление которого транслировалось по национальному телевидению, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Проведение досрочных парламентских выборов в соответствии с национальными интересами является выходом из кризиса в стране", - указал президент. По его словам, то, что сейчас происходит в Ираке, - это "глубокий политический кризис, связанный с системой управления и ее бессилием изменить ситуацию".