Тысячи протестующих в Ираке потребовали политических перемен

Масштабные акции протеста прошли в крупных городах Ирака, демонстранты призывали изменить политическую систему, сообщают арабские СМИ, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, многотысячная демонстрация состоялась в Багдаде. В столкновениях с полицией получили ранения десятки человек.

"Наша цель - смена политической системы с помощью конституции и нового общественного договора, чтобы избавиться от этой системы, разработанной чужими руками", - говорится в заявлении протестующих.

Организаторы акций протеста заверили, что собираются мирно добиваться своих целей, а потому дадут "всем политическим силам время до 25 октября, чтобы они покинули политический процесс". Если же этого не произойдет, демонстранты намерены протестовать еще активнее.

Также в заявлении отмечается, что необходимо создать временное правительство под международным наблюдением, в которое не войдет никто из людей, возглавлявших страну с 2003 года, в том числе действующий премьер-министр Мустафа аль-Каземи.

Протестующие обвинили власть и политические партии в коррупции, а также обратились к международному сообществу и ООН с просьбой поддержать шаги, которые предпринимает народ Ирака, отказывающийся от "унижения, коррупции и несправедливости".