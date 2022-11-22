На юге Йемена хуситы атаковали порт

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало в понедельник порт Ад-Дабба, расположенный в южной провинции Хадрамаут, с помощью заминированных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил йеменский новостной портал Al Mashhad со ссылкой на заявление Минобороны республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, средства противовоздушной обороны ВС Йемена перехватили и сбили несколько беспилотников, выпущенных хуситами по морской гавани. Один из летательных аппаратов попал в нефтеналивную платформу, нанесен материальный ущерб. Как указал телеканал Al Hadath, это уже второе за месяц нападение хуситов на порт Ад-Дабба.

Между тем представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что силам движения удалось заставить нефтяной танкер, который намеревался зайти в порт, покинуть этот район.