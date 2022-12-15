В ОАЭ сотрудник автомойки выиграл в лотерею $8,7 млн

В ОАЭ менеджер автомойки купил на свой День рождения лотерейный билет и выиграл около 8,7 млн долларов (£7 млн). Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Mirror.

Катар Хуссейн, который работает менеджером на автомойке, по совету клиентов купил лотерейный билет в свой День рождения. Мужчина выиграл 8,69 млн долларов (£7 млн) и стал обладателем одного из самых крупных джекпотов в ОАЭ.

Мужчине сообщили о выигрыше во время его путешествия в Индию. Оказалось, что у него не хватало денег на билет, поэтому он одолжил немного у своего друга. Теперь он планирует отдать ему часть выигрыша. Кроме этого, он хочет уволиться со своей работы и начать бизнес, а также построить дом для своей семьи.

Мужчина не планирует больше покупать лотерейные билеты, так как считает, что выигранных денег ему на все хватит.