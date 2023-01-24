На допрос по делу о взрыве в порту Бейрута вызвали генпрокурора Ливана

Судья Тарек Битар, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию обстоятельств взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года, вызвал на допрос генерального прокурора Ливана Гассана Увейдата. Об этом сообщил во вторник новостной портал Elnashra, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, повестки направлены также трем сотрудникам прокуратуры, которые в 2019 году вместе со спецслужбами занимались расследованием фактов хищения со склада в порту, где хранилась аммиачная селитра.

Ранее Битар вызвал на допрос начальника Управления общей безопасности Аббаса Ибрагима, шефа разведки Тони Салиба и бывшего командующего армией Жана Кахваджи. Всего с 6 по 22 февраля он намерен допросить 13 высокопоставленных чиновников, включая экс-премьера Хасана Диаба и бывшего главу МВД Нухада Машнука. Всем им может быть предъявлено обвинение в "преступной халатности, приведшей к чрезвычайному происшествию и гибели людей".