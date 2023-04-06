ОАЭ обязали компании увеличить долю граждан страны среди сотрудников до 10% к 2026 году

Власти Объединенных Арабских Эмиратов обязали частные компании, штат которых составляет более 50 человек, увеличить долю граждан страны среди сотрудников с 2% до 10% к концу 2026 года. Об этом в среду говорится в заявлении министерства кадров и эмиратизации, опубликованном в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начало 2023 года ознаменовало собой новый старт для достижения ежегодных темпов роста эмиратизации в компаниях с 50 сотрудниками и более. Поправка направлена на поддержание уровня занятости эмиратцев в частном секторе, чтобы достичь десятипроцентного роста к концу 2026 года", - указано в документе.

Согласно новым правилам в области управления человеческими ресурсами, работодатели должны увеличивать долю занятости граждан ОАЭ на 1% каждые полгода с тем, чтобы к концу 2026 года этот показатель достиг 10%.

Министерство планирует осуществлять контроль за соблюдением требования каждые шесть месяцев. На компании, не достигшие целевых показателей, будет налагаться штраф в размере 6 тыс. дирхамов в месяц ($1,6 тыс.).