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С начала вооруженных столкновений в Судане погибли свыше 80 человек

Арабские страны Материалы 17 апреля 2023 02:15 (UTC +04:00)
С начала вооруженных столкновений в Судане погибли свыше 80 человек

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По меньшей мере 83 человека погибли, 1 126 получили ранения в результате вооруженных столкновений, начавшихся 15 апреля в Судане между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ). Такие данные привел представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)передает Trend со ссылкой на ТАСС

"С начала боевых действий между армией и спецназом [в Судане] погибли не менее 83 человек, 1 126 получили ранения", - отметил представитель организации, слова которого в ночь на понедельник приводит телеканал "Аль-Хадас". Он добавил, что "предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в столице страны Хартуме до нынешних событий, на настоящий момент исчерпаны".

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