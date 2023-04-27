В ОПЕК заявили, что не пытаются установить конкретную цену нефти

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и альянс ОПЕК+ не стараются своими действиями установить какую-то определенную цену нефти, эти объединения сфокусированы на фундаментальных рыночных факторах и обеспечении жизненно необходимых инвестиций в нефтяную отрасль. Об этом говорится в заявлении ОПЕК в ответ на критику со стороны Международного энергетического агентства (МЭА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на последние комментарии Международного энергетического агентства, в которых опять критикуются ОПЕК и ОПЕК+, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс вновь заявил, что ОПЕК и ОПЕК+ не занимаются установлением определенной цены нефти", - отмечается в заявлении.

В ОПЕК подчеркивают, что и организация, и альянс ОПЕК+ сфокусированы только на фундаментальных рыночных факторах при принятии решений, а также обеспечивают "жизненно необходимые" инвестиции в нефтяную отрасль, в которых мир нуждается. "МЭА прекрасно знает, что на рынок влияет совокупность факторов. Коронавирус, денежно-кредитная политика, изменения в запасах нефти, схемы торговли, продажа нефти из стратегических запасов (скоординированная или нескоординированная), геополитика и многие другие факторы", - сказал аль-Гайс, слова которого приводятся в заявлении.

По его словам, винить нефтяной рынок в инфляции ошибочно и технически некорректно, поскольку на инфляцию влияет множество других факторов. "Другие энергетические рынки более волатильные, чем нефтяной, и это во многом благодаря стабилизирующей роли ОПЕК и ОПЕК+", - подчеркнул генсек ОПЕК.

Аль-Гайс добавил, что если что-то и приведет в будущем к волатильности на нефтяном рынке, так это повторяющиеся призывы МЭА о прекращении инвестиций в нефтяную отрасль. "При том, что прогнозы предусматривают необходимость этого вида топлива для экономического роста и процветания на многие десятилетия вперед, особенно в развивающемся мире", - заключил он.

МЭА неоднократно подвергало критике действия ОПЕК и альянса ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Так, после того как ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении производства с мая и до конца 2023 года, исполнительный директор МЭА в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что страны ОПЕК должны быть "очень осторожны" в увеличении цен на нефть. По его мнению, попытки производителей нефти увеличить цены приведут только к ускорению внедрения электромобилей в мире.