Армия Судана подтвердила, что переговоры с силами быстрого реагирования пройдут в Джидде

Суданская армия подтвердила, что переговоры с силами быстрого реагирования (спецназа) пройдут в саудовском городе Джидда. Как следует из заявления официального представителя Вооруженных сил Судана, распространенного в пятницу, армейская делегация направилась в Саудовскую Аравию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках саудовско-американской инициативы, выдвинутой в самом начале кризиса, сегодня вечером делегация Вооруженных сил Судана вылетела в Джидду для обсуждения деталей, касающихся продления перемирия", - говорится в заявлении, опубликованном на странице армии в Facebook. Переговоры с силами быстрого реагирования будут нацелены на "обеспечение надлежащих условий для рассмотрения гуманитарных проблем, с которыми в сложившихся условиях столкнулись суданские граждане".

В пятницу телеканалы Asharq и Al Arabiya сообщили со ссылкой на источники, что представители армии Судана и сил быстрого реагирования направились в Джидду для участия в переговорах, начало которых запланировано на 6 мая. Как отмечает Asharq, в состав армейской делегации входят трое военных, в том числе генерал-майор Абу Бакр Фагири, а также бывший постпред Судана при ООН Омар Сиддик. По данным телеканала Al Arabiya, делегация сил быстрого реагирования состоит из трех офицеров, имена которых не называются.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе. Основные противоречия между двумя военными структурами страны связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых Вооруженных сил Судана, а также тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя упомянутыми структурами возле военной базы в городе Мерове и Хартуме. По данным министерства здравоохранения, с начала боев в стране погибли свыше 600 человек.