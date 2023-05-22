ООН призвала стороны конфликта в Судане соблюдать очередное соглашение о прекращении огня

Спецпосланник генсека ООН Фолькер Пертес призвал стороны конфликта в Судане уважать прекращение огня, которое вступает в силу вечером в понедельник и, как ожидается, должно продлиться неделю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

"В этот раз боевые действия должны быть остановлены, чтобы доставить необходимую гуманитарную помощь нуждающимся и чтобы мирные граждане могли безопасно покинуть зону конфликта", - цитирует его слова агентство.

О том, что сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня на семь дней при посредничестве США и Саудовской Аравии, стало известно на выходных. Это уже седьмое такого рода соглашение, которое заключают стороны конфликта в Судане с 15 апреля. Все предыдущие соглашения в итоге потерпели крах.

Следить за соблюдением нового соглашения будут представители комитета наблюдателей, он состоит из 12 человек - по три представителя от вооруженных сил Судана и от противостоящей им военизированной группировки Сил быстрого реагирования, а также по три от США и от Саудовской Аравии.

С середины апреля, когда в Судане вспыхнули боестолкновения, погибли, по консервативным оценкам, более 700 человек, включая 190 детей. Более 6 тыс. человек ранены. Более 840 тыс. человек покинули свои дома внутри Судана, более 250 тыс. человек бежали из страны. Службы здравоохранения в стране лишены возможности функционировать нормально, более чем две трети больниц закрыты, многие сотрудники здравоохранения погибли. В Судане не хватает медикаментов и медицинских принадлежностей, и многие учреждения стороны конфликта используют в качестве своих позиций.