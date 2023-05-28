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Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

Арабские страны Материалы 28 мая 2023 07:54 (UTC +04:00)
Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

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БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве девятого члена, передает Trend.

Представители банка подтвердили, что в настоящее время они проводят компетентный диалог с Королевством Саудовская Аравия, выражая при этом важность этой страны для региона Ближнего Востока.

Присоединение Саудовской Аравии к Новому банку развития укрепило бы связи Эр-Рияда с остальными странами БРИКС.

Новый банк развития был создан на основе межправительственного соглашения, подписанного странами БРИКС на VI саммите в Форталезе в июле 2014 года. Основная цель банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся странах. В 2021 году Банк одобрил присоединение Бангладеш, Египта, ОАЭ и Уругвая к деятельности банка. Кроме Уругвая, все остальные страны официально стали членами банка после завершения необходимых процедур.

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