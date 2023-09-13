Число жертв наводнения в Ливии увеличилось до пяти тысяч

БАКУ /Trend/ - Количество погибших в Ливии в результате наводнений увеличилось до пяти тысяч человек, пропавшими считаются около десяти тысяч, передает Trend со ссылкой на представителей Красного креста и Красного полумесяца.

Число жертв наводнения в Ливии продолжает расти. Данные регулярно обновляются, их сообщают представители Красного креста. Согласно последним данным, которые предоставила 12 сентября Тамер Рамадан, глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Ливии, число погибших "огромно".

Как сообщило во вторник министерство внутренних дел восточного правительства Ливии, по меньшей мере 5,300 человек считаются погибшими и 10,000 числятся, как пропавшие без вести.

Отметим, что власти города Дерна, наиболее пострадавшего от наводнений, заявляют, что у них "не хватает рук" для работ по разбору завалов, оставшихся после разрушительного наводнения. В городе потоками воды смыло целые кварталы.