Белорусские технопарки получили новые льготы

13 марта 2018 09:14 (UTC+04:00)

Приняты дополнительные меры для совершенствования условий деятельности научно-технологических парков. Соответствующий указ №105 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ устанавливает право технопарков создавать фонды инновационного развития, средства которых могут использоваться для финансирования выполняемых резидентами инновационных проектов и поддержки материально-технической базы.

Появляется возможность проведения гибкой арендной политики в зависимости от уровня технологического уклада производства и срока деятельности резидентов.

Технопаркам и их резидентам предоставляются льготы при ввозе на территорию страны технологического оборудования для реализации проектов в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси.

Принятие указа позволит активизировать деятельность научно-технологических парков как центров инновационного развития и площадок для организации высокотехнологичных производств.

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