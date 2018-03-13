Белорусские технопарки получили новые льготы

Приняты дополнительные меры для совершенствования условий деятельности научно-технологических парков. Соответствующий указ №105 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 12 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.



Документ устанавливает право технопарков создавать фонды инновационного развития, средства которых могут использоваться для финансирования выполняемых резидентами инновационных проектов и поддержки материально-технической базы.



Появляется возможность проведения гибкой арендной политики в зависимости от уровня технологического уклада производства и срока деятельности резидентов.



Технопаркам и их резидентам предоставляются льготы при ввозе на территорию страны технологического оборудования для реализации проектов в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси.



Принятие указа позволит активизировать деятельность научно-технологических парков как центров инновационного развития и площадок для организации высокотехнологичных производств.

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