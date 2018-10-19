Российско-белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года

19 октября 2018 14:37 (UTC+04:00)

Российско-белорусский венчурный фонд RBF Ventures вложится в 10 новых проектов до 2020 года. Планы по инвестированию новых проектов и привлечению в капитал фонда коммерческих соинвесторов представлены на форуме "Открытые инновации" в Москве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Российскую венчурную компанию (РВК).

Первичную оценку RBF Ventures уже прошли более 150 стартапов. Из этого числа отобран и детально проработан ряд наиболее перспективных проектов, идет структурирование сделок, рассказал на форуме управляющий партнер Российско-белорусского венчурного фонда со стороны Беларуси Дмитрий Калинин.

По его словам, RBF Ventures становится ключевым участником белорусского венчурного рынка. "Мы намерены поддержать рынок. Сегодня фонд ориентирован на предоставление белорусскому венчурному рынку наиболее удобных и востребованных инвестиций - от 500 тысяч долларов до 2 миллионов долларов", - отметил Дмитрий Калинин.

"Экономика России и Беларуси тесно связаны, поэтому Российской венчурной компании несомненно интересна совместная деятельность, - считает управляющий партнер RBF Ventures, член правления РВК Михаил Федотов. - У нас позитивные прогнозы касательно развития двустороннего сотрудничества, мы планируем увеличить размер фонда - не только за счет государственных участников, но и частных инвесторов. В ближайшее время фонд анонсирует новые сделки".

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