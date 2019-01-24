Лукашенко: Поддерживая Беларусь, Россия прежде всего поддерживает себя

Оказывая поддержку Беларуси, Россия прежде всего поддерживает себя и свои производства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Глава государства отметил, что порой говорится о том, что Россия в значительной степени поддерживает или даже кормит Беларусь. Однако он напомнил, что еще со времен СССР Беларусь выполняла роль финишного производства, своего рода сборочного цеха, закупая в России сырье и комплектующие. "Поддерживая, если такое есть, Беларусь, Россия поддерживает прежде всего себя, - заметил Александр Лукашенко. - Потому что, определяя более 20 лет назад курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия - не просто партнер, не просто дружественное нам государство".

"Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных и невыгодных ситуациях, комплектующие покупаем у вас", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь - это не только известный тракторный завод и его продукция, но и нефтехимические, нефтеперерабатывающие отрасли, машиностроение. "Это финишное производство огромного комплекса российской экономики. Если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживает у себя тех, кто производит сырье, материалы, комплектующие", - сказал Президент.

Он привел пример, что за счет поставки различных комплектующих и сырья продукция МТЗ примерно на 60% российская, равно как и по другим направлениям. Еще один пример - производство БелАЗов, которое в свое время как раз создавалось для нужд России и рынка бывшего Советского Союза.

"Если посчитать, вы увидите, кто кого поддерживает", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что говорят о прагматичной позиции России и рассуждения о братстве и дружбе уступают место сугубо партнерским отношениям. "Партнеры так партнеры. Нисколько не возражаю. Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ. А в последнее время мне пришлось реагировать на то, что якобы белорусы бьют в Минске русских", - сказал глава государства.

Он пояснил, что когда стали разбираться, то выяснилось, что в том случае был конфликт между двумя белорусами. "А из интернета взяли и выкатили на центральные средства массовой информации, что якобы кто-то побил русского человека. Тот человек вообще далеко от русских стоит. Значит, есть спрос на эти темы. И ваш приезд как раз свидетельствует о том, что здравомыслие всегда победит, и русских с белорусами столкнуть не удастся. Никогда не удастся. По крайней мере, пока я Президент", - резюмировал белорусский лидер.

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