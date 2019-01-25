Беларусь будет поставлять в Узбекистан через биржу удобрения для винограда. Договоренность объединить усилия по развитию биржевой торговли достигнута 24 января по итогам визита советника по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Беларуси Зафара Амонова в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Целью посещения БУТБ стало ознакомление с работой торговой площадки Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), открывшейся на белорусской бирже в декабре прошлого года. Сейчас торговая система активно наполняется заявками от белорусских и узбекских компаний.

"Что касается белорусского экспорта, то большие надежды мы возлагаем на ОАО "Гомельхимторг", которое разработало специальные удобрения для винограда, выращиваемого в Узбекистане. Совсем скоро предприятие получит необходимые сертификаты соответствия и сможет реализовывать свою продукцию через торговую площадку УзРТСБ", - отметил представитель компании-брокера УзРТСБ в Беларуси Сергей Король.

В этой связи Зафар Амонов заявил о готовности посольства не только информировать узбекских субъектов хозяйствования о возможностях выхода на белорусский рынок через биржевую площадку, но и участвовать в привлечении на торги представителей узбекского бизнеса.

"Одна из приоритетных задач посольства - содействовать укреплению торгово-экономических отношений между нашими странами, поэтому мы заинтересованы, чтобы белорусско-узбекская биржевая торговля динамично развивалась, а ее объемы росли. И в Беларуси, и в Узбекистане есть целый ряд перспективных товаров, которые уже сегодня можно было бы реализовывать на биржевых торгах. При этом биржевой механизм позволит делать это напрямую, без посредников, в условиях открытой конкуренции", - подчеркнул Зафар Амонов.

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