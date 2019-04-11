Вице-премьер Белоруссии: цена на газ с 2020 года должна быть представлена до 30 апреля

11 апреля 2019 17:44 (UTC+04:00)

Предложения по цене на российский газ для Белоруссии с 2020 года должны быть подготовлены до 30 апреля. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его словам, на совещании обсуждалась проблематика по взаимодействию с Россией в сфере энергетики.

"В текущем году цены определены, и мы должны войти в 2020 год с соответствующими договоренностями по ценовым параметрам. Группы работают по линии министерства энергетики, они должны в соответствии с решениями, принятыми в рамках группы высокого уровня, подготовить предложения до 30 апреля", - сказал Петришенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался на совещании, "как идет переговорный процесс по реализации договоренностей, которые были достигнуты президентами двух стран по согласованию цен на газ".

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