Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье

7 сентября 2019 09:49 (UTC+04:00)

ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 сентября 2019 года снизило процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком, сообщили БЕЛТА в банке, передает Trend.

Процентная ставка по такому кредиту теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка, увеличенную на 4,3 процентного пункта. Сейчас ставка рефинансирования равна 9,5%, следовательно, ставка по кредиту составляет 13,8%.

Кроме того, с 1 сентября аналогичное снижение процентной ставки банк осуществляет и по ряду кредитов на потребительские нужды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд
Беларусь 6 сентября 17:23
Белорусы в январе-августе продали валюты почти на $0,5 млрд больше, чем купили
Беларусь 6 сентября 13:56
Механизм работы Фонда поддержки социального предпринимательства в Беларуси разработают до конца года
Беларусь 6 сентября 10:17
Зась: инициативы Беларуси становятся хорошим вкладом в укрепление безопасности в регионе
Беларусь 5 сентября 09:53
Зась доложил Президенту Беларуси о завершении подготовки к совместным с Россией военным учениям
Беларусь 4 сентября 16:15
Определена лидирующая страна-член ЕАЭС по росту цен на промышленную продукцию
Финансы 4 сентября 14:56
Лента новостей
КТК-Казахстан и КТК-Россия закупят насосы
Тендеры 09:55
В Туркменистане разработали закон о кибербезопасности
Туркменистан 09:55
Иран осваивает ремонт буксирных судов
Экономика 09:54
Одна из аудиторских компаний “большой четверки” выйдет на рынок ценных бумаг Узбекистана
Финансы 09:52
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
В Узбекском Намангане созданы агропромышленные кластеры
Бизнес 09:40
Представитель комитета: Самым важным средством в борьбе с религиозным радикализмом является просвещение
Общество 09:34
Экспорт из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20%
Турция 09:18
Назначен посол Туркменистана во Вьетнаме
Туркменистан 09:18