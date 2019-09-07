Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье

ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 сентября 2019 года снизило процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком, сообщили БЕЛТА в банке, передает Trend.

Процентная ставка по такому кредиту теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка, увеличенную на 4,3 процентного пункта. Сейчас ставка рефинансирования равна 9,5%, следовательно, ставка по кредиту составляет 13,8%.

Кроме того, с 1 сентября аналогичное снижение процентной ставки банк осуществляет и по ряду кредитов на потребительские нужды.

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