Беларусь и ООН обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

Постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков встретился с заместителем генерального секретаря - главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.



Стороны обсудили итоги состоявшейся в Минске 3-4 сентября конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", организованной Министерством иностранных дел Беларуси и Контртеррористическим управлением ООН для государств-членов и партнеров ОБСЕ и стран-членов АСЕАН. Владимир Воронков отметил большой положительный резонанс, который получила конференция, включая актуальность ее темы, уникальный кросс-региональный формат, а также беспрецедентное качество организации.



Руководители белорусской дипломатической миссии и Контртеррористического управления ООН обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между Беларусью и ООН в сфере борьбы с терроризмом, в том числе предстоящее проведение на полях сегмента высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке совместного мероприятия, посвященного итогам конференции в Минске, а также проекты на перспективу.

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