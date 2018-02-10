Число жертв крупного ДТП в Гонконге возросло до 19

10 февраля 2018 16:16 (UTC+04:00)

Число жертв крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге увеличилось до 19-ти, пострадавших — до 60 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 40 пострадавших. Среди жертв - 17 мужчин и две женщины.

Инцидент произошел в субботу вечером около 18.00 по местному времени (13.00 мск) в Гонконге, когда по не выясненной пока причине автобус опрокинулся на бок. На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

Все пострадавшие были немедленно направлены в больницу. Ведется расследование причин происшествия.

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Azernews Newspaper
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