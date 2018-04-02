Уникальное судно для добычи полезных ископаемых в открытом море вышло из дока в Восточном Китае

2 апреля 2018 21:00 (UTC+04:00)

Китайская судостроительная компания в провинции Фуцзянь на востоке Китая вывела из дока судно для добычи полезных ископаемых в открытом море, сообщает агентство "Синьхуа".

Производитель, судостроительная компания Fujian Mawei, заявил, что это первое в мире судно для добычи полезных ископаемых в открытом море, способное вести работы на глубине 2500 метров.

На борту судна длиной 227 метров и шириной 40 метров можно разместить 200 человек и до 39 тысяч тонн руды.

После прохождения испытаний судно в конце этого года будет передано заказчику - канадской компании Nautilus Minerals.

По сообщению компании, судно будет использоваться для добычи полиметаллической сульфидной руды в водах вокруг Папуа-Новой Гвинеи.

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Azernews Newspaper
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