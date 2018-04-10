Си Цзиньпин положительно отозвался о ценных "Боаоских предложениях"

10 апреля 2018 18:06 (UTC+04:00)

Акцентируя внимание на азиатских и глобальных перспективах, Боаоский азиатский форум (БАФ) за годы своего существования выдвинул большое количество ценных предложений, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Боаоские предложения" помогают создать консенсус в Азии, стимулируют сотрудничество, содействуют экономической глобализации и способствуют формированию человеческого сообщества единой судьбы, сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия ежегодной конференции БАФ.

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