Темпы роста экономики Китая превзошли ожидания

17 апреля 2018 12:13 (UTC+04:00)

Рост ВВП Китая в 1-м квартале 2018 года превзошел ожидания, достигнув 6,8% и поумерив ожидания относительно спада во второй по величине экономике мира. Тем не менее, ослабевающие экспорт и производство могут затормозить рост в ближайшие месяцы, сообщает Прайм со ссылкой на Dow Jones.

Темпы роста ВВП оставались без изменений по сравнению с предыдущим кварталом, и это укрепило некоторых инвесторов и аналитиков во мнении, что замедления экономики не избежать из-за предпринятых Пекином мер по снижению долгового бремени, которые уже негативно отразились на капиталовложениях в недвижимость, инфраструктуру и производство. Розничные продажи, тем не менее, оставались достаточно сильными, увеличившись на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Неожиданное укрепление экспорта в течение первых двух месяцев года, а также устойчивое внутреннее потребление и производство способствовали росту экономики страны. Кроме того, торговый конфликт с Вашингтоном пока что не оказал сильного влияния на экономику Китая, хотя некоторые экономисты ожидают изменения ситуации в случае длительной конфронтации.

"В ближайшем будущем нам придется столкнуться с проблемами в области торговли", - заявил во вторник представитель Национального бюро статистики Китая Син Чжихун. По его словам, высокий внутренний спрос сможет нивелировать любое возможное снижение зарубежных заказов. "Напряженность торговых отношений с США не может нанести серьезный удар по экономике Китая", - сказал он.

Тем не менее, существуют признаки ослабления трех китов, на которых держится экономика Китая: зарубежных поставок, внутренних продаж и промышленного производства. Фабрики Китая начинают сокращать объемы производимых товаров для зарубежного рынка.

По словам экономистов, это замедление спровоцировано ожиданиями относительно ужесточения барьеров на рынке США, а также ослабления мирового спроса после года, в ходе которого основные экономики мира демонстрировали единый импульс к росту. Синхронный рост мировых экономик "подходит к концу", согласно отчету Института международных финансов.

Вашингтон и Пекин обмениваются взаимными протекционистскими мерами в сфере торговли после того, как администрация президента США Дональда Трампа ранее в этом году ввела новые пошлины на импорт произведенных в Китае солнечных панелей, стиральных машин, а также стали и прочих металлов. Обе стороны угрожают введением новых пошлин. Эскалация конфликта взволновала рынки, породив опасения, что полномасштабная торговая война негативно отразится на мировой экономике в целом.

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