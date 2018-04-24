Китайский флот гражданских вертолетов увеличится за счет роста намерений совершить покупки

24 апреля 2018 04:41 (UTC+04:00)

В Китае прогнозируется увеличение флота гражданских вертолетов с ростом намерений совершения их покупок на фоне активного развития индустрии авиации общего назначения. Об этом, как передает Синьхуа, сообщается в последнем прогнозе компании Honeywell Aerospace.

В период с 2018 по 2022 гг. количество поставленных по всему миру новых вертолетов для гражданских нужд составит примерно 4000-4200 штук, говорится в составленном компанией 20-м ежегодном Обзоре покупок гражданских турбинных вертолетов.

В следующие 5 лет намерения закупить вертолеты вырастут в Китае на 9 процентных пунктов, говорится в прогнозе.

К концу 2017 года китайский флот гражданских вертолетов насчитывал около 900 аппаратов.

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