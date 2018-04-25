В Китае испытали первый беспилотный пассажирский автобус (ФОТО)

Первый беспилотный коммерческий автобус Apolong стал доступен для пробной эксплуатации, сообщает агентство Жэнминь жибао.

Получивший первую в Китае лицензию на испытания автобус, стал доступен для пассажиров на I Саммите по строительству цифрового Китая, проходившем в Международном выставочном центре Фучжоуского пролива.

В Китае это первый подобный случай для автомобилей класса L4 (высокая степень пилотирования при специальных условиях). Сотрудник компании King Long рассказал, что по предварительным результатам во время саммита более 1000 гостей смогут протестировать новый автобус.

I Саммит по строительству цифрового Китая открылся 22 апреля в городе Фучжоу провинции Фуцзянь.

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