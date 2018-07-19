В Китай прибыли два танкера с продукцией "Ямал СПГ"

19 июля 2018 11:16 (UTC+04:00)

Два танкера с продукцией завода "Ямал СПГ" впервые в истории прошли Северный морской путь (СМП) на восток без ледокольного сопровождения и прибыли из арктического порта Саббета (ЯНАО) в китайский порт Цзянсу Жудун, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии встречи танкеров.

В ней приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, зампред госкомитета КНР по развитию и реформе, руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри и представители китайской CNPC.

Два СПГ-танкера ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" и "Эдуард Толль" вместимостью около 170 тысяч кубометров каждый с партиями СПГ, произведенного на проекте "Новатэка" "Ямал СПГ", стали первыми судами в истории СМП, прошедшими по восточному маршруту в направлении Берингова пролива из порта Сабетта без ледокольного сопровождения.

Время судов в пути составило 19 дней, что на 16 дней быстрее, чем по традиционному пути через Суэцкий канал и Малаккский пролив. Ледовая часть СМП была преодолена ими за девять дней, и 6 июля СПГ-танкеры успешно завершили проход по СМП: "Владимир Русанов" подошел к Берингову проливу, а "Эдуард Толль" вышел в Чукотское море. Эти рейсы открыли начало регулярных поставок СПГ по Северному морскому пути. СПГ-танкеры ледового класса Arc7 были разработанных по заказу "Новатэка" специально для арктических проектов. Всего в рамках проекта "Ямал СПГ" будет построено 15 газовозов ледового класса Arc7.

"Новатэк" ожидает, что маршрут по СМП обеспечит коммерческую эффективность транспортировки продукции "Ямал СПГ" благодаря сокращению сроков доставки грузов. Ледовые усиления высокой арктической категории (Arc7) позволяют танкерам беспрепятственно преодолевать льды толщиной до 2,1 метра.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Бюджет "Ямала СПГ" составляет 27 миллиардов долларов.

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