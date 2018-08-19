В Китае число жертв тайфуна "Румбия" возросло до семи человек

19 августа 2018 17:42 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек погибли, 18 получили ранения в результате сильных дождей, вызванных тайфуном "Румбия" в восточной китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших в районе округа Сюйджоу.

По предварительным подсчетам, на данный момент стихийное бедствие затронуло около 920 тысяч человек. Кроме того, пострадали около 69 тысяч гектаров сельхозугодий, более 1800 домов и других строений получили повреждения. Власти Сюйчжоу предпринимают меры по преодолению последствий стихийных бедствий и оказанию помощи пострадавшим.

Тропический тайфун "Румбия", обрушившийся на восточное побережье КНР еще в пятницу, продолжает оказывать сильное воздействие на погоду в разных провинциях страны. Повышенный "оранжевый" уровень опасности объявлен в провинциях Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Ляонин.

По предварительным прогнозам метеорологов, дожди продолжатся на территории восточной части страны еще и в понедельник.

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