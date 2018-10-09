Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования "Яогань-32"

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-32". Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 10:43 по местному времени (05:43 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) при помощи ракеты "Чанчжэн-2С" с новым разгонным блоком "Юаньчжэн-1S", который был применен впервые.

"Новый блок сделает ракету-носитель "Чанчжэн-2С" более многофункциональной и повысит ее конкурентоспособность на рынке коммерческих аэрокосмических технологий", - отмечается в сообщении.

Первый спутник дистанционного зондирования Земли серии "Яогань" был запущен Китаем в 2006 году.

Следует отметить, КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.

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