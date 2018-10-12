Премьер Японии впервые за семь лет посетит с визитом Китай

12 октября 2018 15:45 (UTC+04:00)

Глава правительства Японии Синдзо Абэ 25-27 октября посетит с официальным визитом Китай. Об этом сообщил представитель МИД КНР Лу Кан, передает в пятницу ТАСС.

"По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25-27 октября посетит Китай с официальным визитом", - сказал он.

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР, "данный визит премьер-министра Японии станет первым за семь лет". "Поездка главы правительства Японии также совпадет с 40-й годовщиной заключения договора о мире и дружбе между двумя странами", - добавил он.

Лу Кан также отметил, что Абэ встретится с руководством КНР. "Стороны обменяются мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив развития двусторонних отношений", - заявил он.

Кроме того, по словам дипломата, руководитель кабинета министров Японии совместно с китайским руководством примет участие в мероприятиях, приуроченных к 40-й годовщине договора о мире и дружбе, а также в первом Китайско-японском форуме по сотрудничеству на рынках третьих стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
JETRO помогает узбекско-японскому сотрудничеству в сегменте товаров народного потребления (Эксклюзив)
Бизнес 16:34
Узбекистану необходимы дальнейшие реформы для привлечения японских компаний (Эксклюзив)
Бизнес 15:55
Компании Японии и США начали разработку летающего беспилотного грузовика
США 15:43
Alibaba начнет продавать в Китае товары крупных российских производителей
Китай 13:49
Экспорт Китая в сентябре вырос на 14,5%, импорт - на 14,3%
Китай 11:11
Asia Trans Gas объявляет тендер на техобслуживание газопровода «Узбекистан-Китай»
Тендеры 10:18
Лента новостей
Более 70 региональных соглашений подписано на V Форуме регионов Беларуси и России
Беларусь 16:40
JETRO помогает узбекско-японскому сотрудничеству в сегменте товаров народного потребления (Эксклюзив)
Бизнес 16:34
Нельзя допускать формирования антиазербайджанских настроений - депутат
Политика 16:31
Узбеки Таджикистана выдвинут Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию мира
Узбекистан 16:28
Международный банк Азербайджана запускает специальную кредитную кампанию для работников АЖД
Бизнес 16:25
Азербайджан увеличит экспорт плодоовощной продукции в страны Прибалтики (Эксклюзив)
Бизнес 16:15
«Золотая Корона» - престижная система денежных переводов в мире уже в Unibank Mobile
Бизнес 16:11
Приостановлено электроснабжение территории в зоне оползня в Баку
Происшествия 16:08
9-летний азербайджанец очаровал легендарную Мушарраф Акай (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:07