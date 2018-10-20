Уровень зарегистрированной безработицы в сентябре в Китае составил 4,9%

Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в сентябре составил 4,9 процента, на 0,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР, передает в субботу ПРАЙМ.

Показатель сентября также оказался на 0,1 процента меньше, чем в августе.

Уровень зарегистрированной безработицы среди граждан в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,3 процента.

По итогам трех кварталов 2018 года число рабочих мигрантов достигло 181,35 миллиона человек, что на 0,9 процента больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Правительство Китая прогнозирует, что по итогам текущего года уровень зарегистрированной безработицы составит 4,5 процента. Власти планируют создать 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2017 года составил 3,9 процента, оказавшись ниже официального прогноза 4,5 процента. В прошлом году было создано 13,51 миллиона новых рабочих мест в городах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.