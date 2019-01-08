Китайцы придумали умную школьную форму

Родители смогут лучше контролировать своих детей в Китае. Исследователи придумали умную школьную форму. В нее встроено два чипа, следящих за местонахождением детей, передает Trend со ссылкой на Рамблер.

Новая форма позволит лучше контролировать посещаемость учениками школ. Вместе с умной формой в школах Китая будут использовать технологию распознавания лиц на входе в помещение. Она позволит отслеживать, свою ли форму носят ученики или нет. Когда ученик входит в здание школы, специальная программа записывает короткое видео. На нем можно увидеть время и число, когда школьник пришел в школу. Родители могут смотреть эти видео через специальное мобильное приложение, пишет сайт «Телеканала 360».

Учителя будут понимать, пришел ли ученик в школу или прогуливает уроки, находясь за пределами учебного заведения. Умная форма также сможет подавать сигнал, когда ребенок засыпает на занятиях. Эксперимент по введению умной формы проходит в 10 школах Китая. Некоторые эксперты назвали эксперимент нарушающим приватность жизни школьников.

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