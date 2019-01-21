Темпы роста ВВП Китая в 2018 году составили 6,6%

21 января 2019 15:09 (UTC+04:00)

Темпы экономического роста КНР в 2018 году составили 6,6%, что соответствует официальному прогнозу, сообщило Государственное статистическое управление Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В докладе ведомства отмечается, что ВВП превысил 90,03 трлн юаней ($13,28 трлн).

Согласно документу, темпы роста снижались на протяжении всего года. В первом квартале рост составил 6,8%, во втором - 6,7%, в третьем - 6,5%, в четвертом - 6,4%. Рост сельского хозяйства оказался на уровне 3,5%, или 6,47 трлн юаней ($954 млрд по текущему курсу), промышленности - 5,8%, или 36,6 трлн юаней ($5,5 трлн), сферы услуг - 46,95 трлн ($6,92 трлн).

"Хотя в 2018 году существовало множество внешних неблагоприятных комплексных факторов, экономика Китая в целом стабильно развивалась, наблюдался прогресс. По ключевым социально-экономическим показателям были достигнуты хорошие результаты", - прокомментировал на пресс-конференции ситуацию глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ.

Вплоть до 2017 года рост ВВП в КНР замедлялся. В 2010 году показатель составил 10,4%, в 2011 году - 9,2%, в 2012 - 7,8%. По итогам 2013 года показатель опустился до уровня 7,7%, в 2014 - до 7,3%, в 2015 году - 6,9%. В 2016 году показатель составил 6,7%, а в 2018 году вновь повысился - до 6,8%.

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