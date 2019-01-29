Китай запустил новую кампанию по поимке беглых коррупционеров

Власти Китая запустили новую кампанию "Небесная сеть-2019" по поимке беглых коррупционеров, которые скрываются за границей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство Синьхуа, кампанию будут вести одновременно несколько органов, в том числе государственный комитет по надзору, Верховный народный суд, а также министерство общественной безопасности.

По словам заместителя секретаря главного антикоррупционного органа Китая Ли Шулэй, которые приводит агентство, необходимо приложить больше усилий для продвижения международного сотрудничества по линии правоохранительных органов и создать систему, которая бы не позволяла коррупционерам скрываться за границей.

Первую подобную кампанию власти Китая запустили в апреле 2015 года.

За период с момента активизации "Небесной сети" Китай вернул из почти 120 стран свыше 4,8 тысячи подозреваемых в причастности к коррупции лиц.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В настоящее время официальный Пекин постоянно ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглецов.

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