СМИ: Число жертв при обрушении нескольких зданий на севере Китая возросло до семи

16 марта 2019 12:51 (UTC+04:00)

Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая возросло до семи. Об этом сообщил в субботу информационный портал Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно обновленным данным, 13 пострадавших направлены в ближайшую больницу, предположительно еще 13 по-прежнему находятся под завалами.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщало о гибели двух человек и 17 пропавших без вести. По сообщению местной полиции, инцидент произошел в пятницу примерно в 18:00 (13:00 мск) в результате схода оползня. Спасатели продолжают поиски, на месте работает межведомственная правительственная группа по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

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