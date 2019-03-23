Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек

23 марта 2019 07:51 (UTC+04:00)

Число жертв взрыва на химзаводе в китайской восточной провинции Цзянсу возросло до 64, пропавшими без вести числятся 28 человек, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил на пресс-конференции в субботу мэр города Яньчэн Цао Лубао.

"По состоянию на 7:00 субботы (3:00), в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу погибли 64 человека, к настоящему моменту удалось установить личности 26 из них", - заявил чиновник.

Напоним, взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (10.00). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (10.48) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

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