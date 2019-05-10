Китай примет ответные меры на американские пошлины

10 мая 2019 08:39 (UTC+04:00)

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Китайская сторона выражает сожаление в связи с повышением США пошлин на китайский экспорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25 %", - отмечается также в заявлении.

Минкоммерции тем не менее выразило надежду на то, что в ходе проходящих сейчас в Вашингтоне торговых консультаций стороны смогут урегулировать разногласия.

Ранее глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что пошлины, введение которых анонсировал американский президент Дональд Трамп, не решат проблему.

Он подчеркнул, что это не выгодно ни Соединенным Штатам, ни Китаю, ни всему остальному миру.

Накануне Трамп заявил, что Пекин "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров, и пообещал увеличить пошлины на китайские товары.

В минувшее воскресенье Трамп пообещал, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения заградительных барьеров против других торговых позиций.

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