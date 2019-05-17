В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек

17 мая 2019 05:43 (UTC+04:00)

Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные городских властей.

Инцидент произошел в первой половине дня в четверг в городском районе Чаннин на улице Чжаохуа. По уточненным данным, рухнула стена старой фабрики, где проходили работы по подготовке объекта к сносу. В момент ЧП в здании находились более 20 рабочих. Точное число находящихся в больницах города пострадавших не приводится, ранее сообщалось о семи погибших.

На месте аварии завершаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка 1 тыс. кв. м.

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